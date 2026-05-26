Wenn Sushi plötzlich gut ins Salzkammergut passt

Und was zunächst nach einer gewagten Idee klingt, wirkt hier erstaunlich selbstverständlich. Vielleicht liegt das daran, dass im Goldenen Hirschen nichts besonders laut daherkommen muss. Kein großes Fusion-Konzept, keine gewollte Inszenierung. Stattdessen herrscht diese entspannte Atmosphäre, die man im Haus der Parzers kennt: locker, offen, angenehm ungezwungen. Man bestellt ein paar Handrolls, teilt vielleicht mehrere Variationen am Tisch – und aus einem kurzen Probieren wird schnell ein längeres, gemütliches Sitzenbleiben.