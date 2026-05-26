Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Japan trifft Traunsee

Wenn Sushi plötzlich gut ins Salzkammergut passt

Oberösterreich
26.05.2026 10:03
Auf der Karte stehen Nigiri, Sashimi, zwei Vorspeisen und acht Signature Rolls – hinter dem ...
Auf der Karte stehen Nigiri, Sashimi, zwei Vorspeisen und acht Signature Rolls – hinter dem Konzept stehen Christoph Parzer (r.) und Sushikoch Glenn Cueto.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Dass Sushi und Salzkammergut erstaunlich gut zusammenpassen, zeigt sich derzeit wieder im Goldenen Hirschen in Gmunden. Christoph und Ulrike Parzer bringen ihr „Alpin Sushi“ nach dem Erfolg im Vorjahr erneut auf die Karte – den ganzen Sommer über bis September, serviert wird von Dienstag bis Samstag.

0 Kommentare

Und was zunächst nach einer gewagten Idee klingt, wirkt hier erstaunlich selbstverständlich. Vielleicht liegt das daran, dass im Goldenen Hirschen nichts besonders laut daherkommen muss. Kein großes Fusion-Konzept, keine gewollte Inszenierung. Stattdessen herrscht diese entspannte Atmosphäre, die man im Haus der Parzers kennt: locker, offen, angenehm ungezwungen. Man bestellt ein paar Handrolls, teilt vielleicht mehrere Variationen am Tisch – und aus einem kurzen Probieren wird schnell ein längeres, gemütliches Sitzenbleiben.

(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Nie bemüht regional erzählt
Besonders die „Traunsee Roll“ bringt das Konzept schön auf den Punkt: Saibling, Gurke, Apfel, Dill und Kaviar. Regional gedacht, aber nie bemüht regional erzählt. Auch das „Alpen-Tataki“ mit geflämmtem Saibling, Zitronen-Sojasauce und Dill bleibt angenehm unaufgeregt – und gerade deshalb in Erinnerung.

„Crispy Trüffel“ und „Spicy Shrimp“
Die Rollen sind präzise gearbeitet, aber nie gekünstelt. So auch die „Crispy Trüffel“ mit Hamachi, Avocado und Sommertrüffel oder der „Spicy Shrimp“ mit geflämmtem Lachs und Sriracha Mayo. Für das Sushi verantwortlich ist Glenn Cueto. Geboren auf den Philippinen, später in Italien, danach in Thailand – zuletzt im Café del Mar in Phuket -, ehe es ihn an den Traunsee verschlug.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.05.2026 10:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Noch immer enorm teuer ist der Sprit an Österreichs Tankstellen – wie wird es wohl mit der ...
Wird sie verlängert?
Krimi um Spritpreisbremse geht in nächste Runde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
107.261 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
80.843 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
70.483 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1769 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
1715 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
747 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Mehr Oberösterreich
Lenker betrunken
Auto hob bei Leitplanke ab: 20 Meter tief gestürzt
„Moyo“ ist da:
Giraffengeburt überraschte Besucher im Tiergarten
Japan trifft Traunsee
Wenn Sushi plötzlich gut ins Salzkammergut passt
Aus Verkehr gezogen
Nur in Unterwäsche und im Rausch Lkw gesteuert
Krone Plus Logo
Alles wieder anders
Beim Abgasskandal blickt niemand mehr recht durch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf