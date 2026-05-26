Wenn Sushi plötzlich gut ins Salzkammergut passt

Dass Sushi und Salzkammergut erstaunlich gut zusammenpassen, zeigt sich derzeit wieder im Goldenen Hirschen in Gmunden. Christoph und Ulrike Parzer bringen ihr „Alpin Sushi“ nach dem Erfolg im Vorjahr erneut auf die Karte – den ganzen Sommer über bis September, serviert wird von Dienstag bis Samstag.
Und was zunächst nach einer gewagten Idee klingt, wirkt hier erstaunlich selbstverständlich. Vielleicht liegt das daran, dass im Goldenen Hirschen nichts besonders laut daherkommen muss. Kein großes Fusion-Konzept, keine gewollte Inszenierung. Stattdessen herrscht diese entspannte Atmosphäre, die man im Haus der Parzers kennt: locker, offen, angenehm ungezwungen. Man bestellt ein paar Handrolls, teilt vielleicht mehrere Variationen am Tisch – und aus einem kurzen Probieren wird schnell ein längeres, gemütliches Sitzenbleiben.
Nie bemüht regional erzählt
Besonders die „Traunsee Roll“ bringt das Konzept schön auf den Punkt: Saibling, Gurke, Apfel, Dill und Kaviar. Regional gedacht, aber nie bemüht regional erzählt. Auch das „Alpen-Tataki“ mit geflämmtem Saibling, Zitronen-Sojasauce und Dill bleibt angenehm unaufgeregt – und gerade deshalb in Erinnerung.
„Crispy Trüffel“ und „Spicy Shrimp“
Die Rollen sind präzise gearbeitet, aber nie gekünstelt. So auch die „Crispy Trüffel“ mit Hamachi, Avocado und Sommertrüffel oder der „Spicy Shrimp“ mit geflämmtem Lachs und Sriracha Mayo. Für das Sushi verantwortlich ist Glenn Cueto. Geboren auf den Philippinen, später in Italien, danach in Thailand – zuletzt im Café del Mar in Phuket -, ehe es ihn an den Traunsee verschlug.
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