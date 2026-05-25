Gebüsch stoppte weiteren Absturz von Mopedlenkerin

Eine 15-Jährige aus Esternberg war am Montag mit ihrem Moped gegen 15.30 Uhr auf der L1157 in Richtung B130 unterwegs. Vor ihr fuhr eine Freundin (16) aus Vichtenstein. Im Bereich von Unteresternberg verlor die 15-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve plötzlich die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte schwer.