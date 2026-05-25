Gebüsch stoppte weiteren Absturz von Mopedlenkerin

Bei einer Ausfahrt mit dem Moped stürzte eine 15-jährige Innviertlerin am Pfingstmontag in einer Kurve schwer. Das Mädchen wurde unter einer Leitplanke über eine Böschung geschleudert, konnte sich dort aber an Büschen festhalten und einen weiteren Absturz vermeiden.
Eine 15-Jährige aus Esternberg war am Montag mit ihrem Moped gegen 15.30 Uhr auf der L1157 in Richtung B130 unterwegs. Vor ihr fuhr eine Freundin (16) aus Vichtenstein. Im Bereich von Unteresternberg verlor die 15-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve plötzlich die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte schwer.
Während das Moped gegen die Leitplanke krachte, schlitterte das Mädchen unter dieser durch und dann über eine Böschung. Glücklicherweise konnte sie sich noch an einem Gebüsch festhalten und so einen weiteren Absturz verhindern.
Ihre Freundin, die den Unfall im Rückspiegel bemerkt hatte, setzte sofort die Rettungskette in Gang. Sanitäter konnten die Verletzte die Böschung heraufziehen und medizinisch betreuen. Die 15-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Passau gebracht.
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