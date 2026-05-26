Ab 2035 nur noch Bio-Essen für Landesmitarbeiter?

Bio-Anteil derzeit bei 24 Prozent

Damit könnten eigentlich auch die Grünen zufrieden sein, denen die Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln besonders am Herzen liegt. Doch wo sie noch Verbesserungsbedarf sehen, ist beim Bio-Anteil. Der lag laut Angaben aus dem Büro von Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) 2025 bei knapp 26 Prozent. Das ist den Grünen zu wenig. Der Anteil solle bis 2035 auf 100 Prozent steigen, so ihre Forderung.