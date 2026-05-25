Unfall-Biker fuhr mit gestohlenen Kennzeichen

Gesetzliche Vorgaben dürften einem 41-jährigen Mühlviertler nicht sonderlich interessieren. Denn der Mann hatte auf seinem Motorrad gestohlene Kennzeichen montiert und das Zweirad war auch nicht zugelassen. Außerdem hat er dafür keinen gültigen Führerschein. Aufgeflogen war das nach einem Unfall, bei dem er verletzt wurde.