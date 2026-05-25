Unfall-Biker fuhr mit gestohlenen Kennzeichen

Gesetzliche Vorgaben dürften einem 41-jährigen Mühlviertler nicht sonderlich interessieren. Denn der Mann hatte auf seinem Motorrad gestohlene Kennzeichen montiert und das Zweirad war auch nicht zugelassen. Außerdem hat er dafür keinen gültigen Führerschein. Aufgeflogen war das nach einem Unfall, bei dem er verletzt wurde.
Ein 41-Jähriger aus Bad Kreuzen war am Montag gegen 8.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der B124 von Pregarten kommend in Richtung Tragwein unterwegs. Im Ortschaftsbereich Burbach (Gemeinde Pregarten) touchierte der Mann in einer 70er-Zone aus noch ungeklärter Ursache einen Leitpflock und stürzte.
Ein nachkommender Autolenker, der den Unfall beobachtet hatte, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der 41-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.
Erste Erhebungen ergaben, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Außerdem soll er auf seinem Motorrad gestohlene Kennzeichen montiert und ohne gültige Zulassung unterwegs gewesen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.