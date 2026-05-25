Night of Wheels laut Polizei friedlich verlaufen

Ein großer Verkehrsschwerpunkt der oberösterreichischen Polizeikräfte um die alljährliche Night of Wheels in Pasching brachte zahlreichen Autofreunden Anzeigen wegen illegaler Umbauten, lauter Auspuffe oder ähnlichem ein. Sonst war die Großveranstaltung aber laut Polizei friedlich verlaufen.
Bei einem Verkehrsschwerpunkt im Bezirk Linz-Land am Sonntag von 16 bis 2 Uhr wurden die Bezirkskräfte auch von Kolleginnen und Kollegen der Landesverkehrsabteilung, des Stadtpolizeikommando Linz, des Bezirkspolizeikommando Wels-Land, der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und von Sachverständigen der oberösterreichischen Landesregierung unterstützt.
Nur Ausfahrt beaufsichtigt
Im Zuge dessen wurde auch eine Veranstaltung – die Night of Wheels, eines der größten Tuning-Treffen Österreichs, das jedes Jahr im Parkhaus der Plus City stattfindet, überwacht. Dieses verlief sehr friedlich. Nur zum Ende der Veranstaltung war die Beiziehung von Polizeikräften für eine geordnete Ausfahrt notwendig.
Rund 40.000 Euro Strafen
Das bedeutet aber nicht, dass keine Autos beanstandet wurden: Insgesamt wurden 41 Fahrzeugen die Kennzeichen wegen technischer Mängel entzogen. Aufgrund technischer Mängel gab es 205- und 27 weitere Anzeigen wegen zu lautem Auspuffgeräusch. Zudem wurden 68 sonstige Anzeigen ausgehändigt, und 106 Organmandate ausgestellt. Insgesamt wurden BH-Strafen in der Höhe von rund 40.000 Euro ausgehändigt.
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