Night of Wheels laut Polizei friedlich verlaufen

Rund 40.000 Euro Strafen

Das bedeutet aber nicht, dass keine Autos beanstandet wurden: Insgesamt wurden 41 Fahrzeugen die Kennzeichen wegen technischer Mängel entzogen. Aufgrund technischer Mängel gab es 205- und 27 weitere Anzeigen wegen zu lautem Auspuffgeräusch. Zudem wurden 68 sonstige Anzeigen ausgehändigt, und 106 Organmandate ausgestellt. Insgesamt wurden BH-Strafen in der Höhe von rund 40.000 Euro ausgehändigt.