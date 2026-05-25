Ansturm von „Wasserratten“ auf unsere Badeseen

Bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad tummelten sich zu Pfingsten viele Hitzegeplagte am und im noch sehr kühlen Wasser. In Linz musste am Montag sogar die Zufahrt zum Pleschinger See aufgrund des großen Ansturms gesperrt werden.
Im Freien war Schwitzen angesagt, im Wasser Bibbern. Am Pfingstwochenende gab es die ersten Tropentage – mit mehr als 30 Grad – in Mondsee und Braunau. Die Hitze trieb zahlreiche Oberösterreicher an die Badeseen.
Deren Wassertemperaturen waren aber nichts für Warmduscher. Im Traun- und Attersee konnten beispielsweise nicht mehr als 14 Grad gemessen werden. „Wenn man sich bewegt, ist das schon auszuhalten“, versicherten die Schüler Lorenz und Felix, bevor sie in den Traunsee hüpften.
Andere setzten sich lieber auf ihre Paddel-Boards oder in Schlauchboote, genossen so den Feiertag am und im Wasser. Am Pleschinger See in Linz war der Ansturm allerdings derart groß, dass am Nachmittag die Zufahrt für Autos gesperrt werden musste.
Lustig hatten es auch die Teilnehmer des Schwimmwagen-Treffens in Gmunden und Traunkirchen. Enthusiasten aus halb Europa tuckerten mit fahrenden und schwimmenden Gefährten gemütlich im Wasser herum. Die Vorschau der Meteorologen für die kommenden Tage ist erfreulich: Es bleibt heiß!
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