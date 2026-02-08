Wenn die „Oma“ lügt: Gerichtschef geht in Pension

„Keine schweren Alkoholika vor 10.30 Uhr!“ Dieser Satz ist bis heute in der Familie von Hofrat Wolfgang Filip ein geflügeltes Wort. Es ist sogar der Grund, warum Filip Richter wurde. Denn genau das sagte ein Skipper in einem Prozess aus, den Filip in seinem Gerichtsjahr nach dem Studium betreute. Ihn amüsierte nicht nur der Fall, bei dem Touristen, die eine Yacht gechartert hatten und gegen den stets alkoholisierten Skipper klagten. Filip mochte auch die Arbeit.