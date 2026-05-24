Pfingst-Chaos fand schon vor dem Walserberg statt

Auf österreichischer Seite kam davon nicht mehr viel an. Zwischen der Grenze und Puch-Urstein gab es zunächst auf der Tauernautobahn Verzögerungen. Im Lauf des Vormittags aktivierte die Asfinag dann die Blockabfertigung vor der Einhausung Flachau, um Stau im Tauern- und Katschbergtunnel zu vermeiden. Die Wartezeiten waren aber überschaubar. Auf der A1 gab es Richtung Wien Stau zwischen Thalgau und Mondsee. Hier war ebenfalls ein Unfall der Auslöser.