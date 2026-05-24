Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elternverband warnt

Missbrauchsvorwurf: „Es gab eklatante Fehler“

Salzburg
24.05.2026 09:00
Was ist an der Salzburger Schule genau passiert? Die Vorwürfe müssen nun restlos aufgeklärt ...
Was ist an der Salzburger Schule genau passiert? Die Vorwürfe müssen nun restlos aufgeklärt werden.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen einen Religionslehrer an einer Salzburger Volksschule meldet sich jetzt der Landesverband der Elternvereine besorgt zu Wort. Es seien „eklatante Fehler“ passiert. 

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtete vergangene Woche als Erstes über die massiven Vorwürfe gegen einen Salzburger Religionslehrer. Er soll Kinder etwa an den Oberschenkeln unangemessen berührt haben. Erste Vorfälle sollen bereits im Herbst bekannt geworden sein. Doch es wurde wieder still um den Verdacht.

Erst als der Bildungsdirektor von der „Krone“ davon erfuhr, wurde der Lehrer dienstfrei gestellt, schließlich suspendiert und angezeigt. Bei sieben betroffenen Kindern sei das Bild eindeutig gewesen, dass eine rote Linie überschritten worden war, heißt es vom Bildungsdirektor. Jetzt wird der Sachverhalt von der Staatsanwaltschaft geprüft.

Zitat Icon

Jetzt ist es am wichtigsten, dass Kinder und Eltern umfangreich unterstützt werden. Die Schule muss ein sicherer Platz bleiben.

Susanne Flörl, Vorsitzende Elternverband der Salzburger Pflichtschulen

Bild: Dankel Kux

Und es wird Kritik laut. Wurde den Kindern nicht geglaubt? Hat die Schule zu spät reagiert? Warum wurde das Kinderschutzkonzept, das in jeder Schule aufliegen muss, nicht aus der Schublade genommen? Gab es Kommunikationsfehler bei der Meldung an die Bildungsdirektion? Fragen über Fragen.

Besorgte Worte von Elternvertretern
Jetzt meldet sich dazu auch der Verband der Elternvereine an Salzburger Pflichtschulen zu Wort. „Schule muss ein sicherer Ort bleiben“, warnt die Vorsitzende Susanne Flörl und fordert bei der Aufklärung lückenlose Transparenz ein. Konkrete Vorwürfe gegen Schule oder Behörde will sie nicht erheben: „Das werden jetzt die Ermittlungen zeigen.“

Lesen Sie auch:
Symbolbild
„Null Toleranz“
Missbrauchsvorwürfe! Lehrer wird jetzt angezeigt
13.05.2026
Untersuchungen laufen
Missbrauch? Salzburger Lehrer dienstfrei gestellt
12.05.2026

Zu befürchten sei aber, dass das verpflichtende Kinderschutzkonzept an der Volksschule nicht richtig eingesetzt wurde. Es sei jetzt an den Salzburger Schulen, generell zu prüfen, ob der Umgang mit dem Leitfaden bei möglicher Gefährdung schon im Schulalltag angekommen sei. Flörl: „Kinderschutz darf kein Nebenthema zur schulischen Arbeit sein. Es ist eine Verpflichtung für alle Beteiligten.“

Auch eine neue Studie zur Gefährdung von Kindern- und Jugendlichen, die kürzlich vom Land präsentiert wurde, ergab, dass im Bildungsbereich der Wunsch nach klareren Leitfäden und auch Schulungen für die richtige Reaktion auf Gefährdungsverdachtsfälle am größten ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
24.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
181.129 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
119.596 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
68.622 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1038 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Außenpolitik
Europarat will Menschenrechte bei Asyl anpassen
576 mal kommentiert
Beim Europa-Forum in der Wachau ließ Bundeskanzler Stocker mit Andeutungen rund um die ...
Kolumnen
Die ÖVP: Unsicheres Auftreten und plumpe Strategie
389 mal kommentiert
Kennen Sie Nico Marchetti? Er ist aktuell Generalsekretär der Volkspartei – wie vor ihm ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf