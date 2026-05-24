Missbrauchsvorwurf: „Es gab eklatante Fehler“

Zu befürchten sei aber, dass das verpflichtende Kinderschutzkonzept an der Volksschule nicht richtig eingesetzt wurde. Es sei jetzt an den Salzburger Schulen, generell zu prüfen, ob der Umgang mit dem Leitfaden bei möglicher Gefährdung schon im Schulalltag angekommen sei. Flörl: „Kinderschutz darf kein Nebenthema zur schulischen Arbeit sein. Es ist eine Verpflichtung für alle Beteiligten.“