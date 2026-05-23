St. Johann deklassiert Pinzgau im Westliga-Derby

Auch der in Saalfelden als Trainer gehandelte Thomas Eder ließ sich das Derby am Steinernen Meer nicht entgehen. Der „Krone“ sagte der 45-Jährige über seinen Besuch: „Ich will mir jetzt einfach ein Bild von der Mannschaft machen. Dann werden wir sehen, was passiert.“ Und saß dabei möglicherweise gleich neben seinem künftigen Stürmer, beobachtete doch auch Ex-Austrianer Joe Zottl die Partie genau.