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Pro und Contra

Ist dieser Unbekannte der Richtige für Salzburg?

Sport
24.05.2026 14:00
Der neue Coach der Eisbullen: Alan Letang.
Der neue Coach der Eisbullen: Alan Letang.(Bild: Tobias Neubert)
Porträt von Manuel Grill
Porträt von Mathias Funk
Von Manuel Grill und Mathias Funk

Mit Alan Letang als neuen Cheftrainer sorgte der ehemalige Serienmeister der ICE Hockey League für eine Überraschung. Der Kanadier ist weitesgehend ein unbeschriebens Blatt. Was spricht für den 50-Jährigen an der Bulls-Bande und was gegen ihn? Die „Krone“ mit einem „Pro und Contra“

0 Kommentare

Pro von Manuel Grill

Ein Trainer, der wieder auf „RB-Hockey“ setzt   

Als Alan Letang als neuer Eisbullen-Trainer bekannt gegeben wurde, ging sicher die eine oder andere Augenbraue nach oben. Auf den zweiten Blick ist der Kanadier aber genau der Coach, den der Ex-Serienmeister gesucht hat: Ein Herz für die Jugend, modernes Hockey und eine offene Kommunikation. Der 50-Jährige hat genug Erfahrung, jungen Spielern zum nächsten Schritt zu verhelfen. Die vergangenen sechs Jahre verbrachte der 50-Jährige als Headcoach in der Canadian Hockey League – die beste Juniorenliga der Welt. Er formte Spieler wie Nick Suzuki oder Porter Martone zu NHL-Format.

Auf dem Eis setzt der ehemalige Innsbruck-Crack auf ein schnelles und physisches Spiel. Verteidiger sollen in die Offensive eingebunden werden und aggressives Forechecking hat Priorität – kurz gesagt: „RB-Hockey“. Natürlich muss sich Letang als Übungsleiter auf Profi-Ebene erst beweisen. Viel Erfahrung hatten Matt McIlvane und Oliver David vor ihrem jeweiligen Amtsantritt in der Mozartstadt aber ebenfalls nicht. Nach der Horror-Saison unter einem arrivierten Trainer müssen sich die Bulls wieder auf ihre alten Werte besinnen. Letang ist dafür genau der Richtige.

Contra von Mathias Funk

Mit Letang gehen Bulls Risiko ein    

„Er kann es eigentlich nicht schlechter machen als sein Vorgänger“, war am Donnerstag kurz nach der Bekanntgabe des neuen Eisbullen-Cheftrainers in den sozialen Netzwerken öfter zu lesen. Mit der Bestellung von Alan Letang zum neuen starken Mann an der Bande überraschte der Ex-Serienmeister durch und durch. Denn die Vita des Kanadiers lässt einige zweifeln. Nachvollziehbar! Denn Manager und Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft, „Co“ in Zagreb in der Kontinental Hockey League (Liga mit Russland) und einige Betreuerstationen bei kanadischen Nachwuchsteams sowie ein mehrwöchiger Trainerjob beim deutschen Zweitligisten Weiden reichten offenbar aus, um sich für den vakanten Chefposten an der Salzach zu qualifizieren.

Wenn man so will, ist Salzburg Letangs erster richtiger Job als Übungsleiter in Europa. Genau hier gehen die Klubverantwortlichen nach der Horror-Saison unter Manny Viveiros ein enormes Risiko ein. Geht die Rechnung auf, haben Bulls-Manager Helmut Schlögl und Co. alles richtig gemacht. Bleibt der Titel kommende Saison aber erneut aus, wird man sich erklären müssen. Salzburg würde ein arrivierterer Trainer sehr gut tun.

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