Ist dieser Unbekannte der Richtige für Salzburg?

„Er kann es eigentlich nicht schlechter machen als sein Vorgänger“, war am Donnerstag kurz nach der Bekanntgabe des neuen Eisbullen-Cheftrainers in den sozialen Netzwerken öfter zu lesen. Mit der Bestellung von Alan Letang zum neuen starken Mann an der Bande überraschte der Ex-Serienmeister durch und durch. Denn die Vita des Kanadiers lässt einige zweifeln. Nachvollziehbar! Denn Manager und Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft, „Co“ in Zagreb in der Kontinental Hockey League (Liga mit Russland) und einige Betreuerstationen bei kanadischen Nachwuchsteams sowie ein mehrwöchiger Trainerjob beim deutschen Zweitligisten Weiden reichten offenbar aus, um sich für den vakanten Chefposten an der Salzach zu qualifizieren.