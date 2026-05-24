„Wäre sinnvoll, Leute in die Natur zu schicken“

Nicht nur Wanderer, auch der Wald wird gemessen

Der Salzburger und pensionierte Krankenpfleger hatte „zufällig von Bekannten“ von der Studie erfahren: „Ich bin positiv überrascht. Ein Lob an das Team. Ich nehme sehr viel Wissen mit. Ein bisschen Muskelkater habe ich schon, und es ist auch jeden Tag viel zum Dokumentieren, aber alles wird sehr professionell durchgeführt.“ Er habe „neue Seiten“ der Natur kennengelernt: „Es tut gut, weil man es bewusst macht. Das würde viele Leute wieder auf andere Gedanken bringen.“