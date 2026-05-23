„Situation in Bischofshofen kommt uns entgegen“

Nach Bischofshofens Regionalliga-Aus sehen sich nahezu alle Spieler um einen neuen Verein um. Während der eine oder andere bereits ein neues Arbeitspapier unterschrieben hat, befinden sich einige schon in ernsthaften Gesprächen. Die Situation beim BSK ist damit für die Klubs auch ein Gewinn, wie ein Westliga-Trainer am Samstag schilderte.