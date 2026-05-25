„Familie und Freunde sind besonders wichtig“

Ein Nachgeschmack hat für sie auch das Thema Gleichberechtigung. Es ist nicht so, dass sie sich ständig darüber empören. Den vier Mädchen liegt neben Freunden sehr viel an der Familie. Später wollen sie alle mal eine eigene gründen. Dennoch legen sie Wert auf Unabhängigkeit und eine gute Ausbildung. Eigentlich ist der Grundstein für gleiche Chancen gelegt, oder? Dass Mädchen und Buben trotzdem oft unterschiedlich behandelt werden, läuft halt so im Hintergrund mit, so erleben sie das meist.