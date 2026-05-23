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Genehmigt vom Land

Theodor-Körner-Hütte wird bis Juli saniert

Salzburg
23.05.2026 13:30
Am Fuße der Bischofsmütze liegt die Theodor-Körner-Hütte.
Am Fuße der Bischofsmütze liegt die Theodor-Körner-Hütte.(Bild: Österreichischer Alpenverein, Akademische Sektion Wien / Creating Click OG)
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Von Salzburg-Krone

Die Theodor-Körner-Hütte am Fuße der Bischofsmütze ist in die Jahre gekommen. Nun hat das Land die Sanierung und Erweiterung der Berghütte genehmigt. Was genau geplant ist und was Wanderer wissen müssen.

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Auf rund 1.450 Metern liegt die Berghütte in Annaberg-Lungötz. Sie ist mehr als 100 Jahre alt und wurde von von Wiener Studentinnen und Studenten in Handarbeit errichtet. Nun ist das Gebäude in die Jahre gekommen und soll auch erweitert werden. 

Vor über hundert Jahren haben Studenten die Hütte gebaut.
Vor über hundert Jahren haben Studenten die Hütte gebaut.(Bild: Österreichischer Alpenverein, Akademische Sektion Wien / Sandra Hinterlechner)

 „Mit einem kleinen Zubau in der Größe von rund 66 Quadratmetern schaffen wir eine Schlaf- und Wohnmöglichkeit für die Pächter und Mitarbeitenden. Bis dato stand für sie nur ein Holzverschlag zur Verfügung, das ist nicht mehr zeitgemäß“, berichtet Max Hauser, Vorstandsvorsitzender der Akademischen Sektion Wien.

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Wie das Land Salzburg nun mitteilte, liegt die letzte Genehmigung für die Sanierung der Hütte nun vor.  Klär-, Solar- sowie Sanitäranlagen werden ebenso erneuert.  

Am 1. Juli soll die Saison eröffnet werden, bis dahin sollen die Arbeiten an der Hütte fertig sein. Die neuen Pächter Marion Grübler und ihr Partner haben bereits große Vorfreude. Jährlich besuchen rund 5.000 Tagesgäste und etwa 1.500 Nächtigungsgäste die Hütte.

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