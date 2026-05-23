540 Minuten torlos: „Sind jung und lernen dazu“

Im Meister-Play-off der Frauen-Bundesliga holte sich der FC Red Bull Salzburg am Samstag einen Punkt bei Austria Wien. Die große Revanche für das verlorene Cup-Finale sowie der Durchbruch in der Torsperre blieben zwar aus, mit der Leistung war Cheftrainer Dusan Pavlovic dennoch zufrieden.
Die Bundesliga-Frauen des FC Red Bull Salzburg konnten am Samstag sowohl die Wiener Austria als auch den Torfluch nicht besiegen. Das Team von Trainer Dusan Pavlovic trennte sich von den Veilchen mit 0:0, wartet mittlerweile schon seit 540 Minuten auf ein Tor.
„Ich sehe das aber nicht schlimm. Wir sind jung und lernen dazu“, meinte der Coach, der mit seinem Team den Wienerinnen immerhin einen Punkt abluchste.
Für uns ist das auch ein Lernprozess. Wenn ich sehe, wie geschlossen wir auftreten, dann sehe ich das als Erfolg.
Dusan PAVLOVIC, Cheftrauner RB Salzburg-Frauen
„Für uns ist das auch ein Lernprozess. Wenn ich sehe, wie geschlossen wir auftreten, dann sehe ich das als Erfolg. Wir wissen aber, dass wir noch vieles verbessern müssen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.