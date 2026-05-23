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Punkt in Wien, aber..

540 Minuten torlos: „Sind jung und lernen dazu“

Salzburg
23.05.2026 20:30
Glaubt fest an sein Team: RB-Frauen-Coach Dusan Pavlovic.
Glaubt fest an sein Team: RB-Frauen-Coach Dusan Pavlovic.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Im Meister-Play-off der Frauen-Bundesliga holte sich der FC Red Bull Salzburg am Samstag einen Punkt bei Austria Wien. Die große Revanche für das verlorene Cup-Finale sowie der Durchbruch in der Torsperre blieben zwar aus, mit der Leistung war Cheftrainer Dusan Pavlovic dennoch zufrieden.

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Die Bundesliga-Frauen des FC Red Bull Salzburg konnten am Samstag sowohl die Wiener Austria als auch den Torfluch nicht besiegen. Das Team von Trainer Dusan Pavlovic trennte sich von den Veilchen mit 0:0, wartet mittlerweile schon seit 540 Minuten auf ein Tor.

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„Ich sehe das aber nicht schlimm. Wir sind jung und lernen dazu“, meinte der Coach, der mit seinem Team den Wienerinnen immerhin einen Punkt abluchste.

Zitat Icon

Für uns ist das auch ein Lernprozess. Wenn ich sehe, wie geschlossen wir auftreten, dann sehe ich das als Erfolg.

Dusan PAVLOVIC, Cheftrauner RB Salzburg-Frauen

„Für uns ist das auch ein Lernprozess. Wenn ich sehe, wie geschlossen wir auftreten, dann sehe ich das als Erfolg. Wir wissen aber, dass wir noch vieles verbessern müssen.“

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