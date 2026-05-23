Erste Sanjindo-Niederlage, PSV voll auf Kurs

Die Ausgangslage hatte es für die Pongauer in sich. Nach drei Siegen musste man ersatzgeschwächt zum bärenstarken Aufsteiger ASKÖ Combat Center nach Alkoven (OÖ). Dort folgte dann die erste Niederlage der Saison. „Ich hatte gehofft, dass sich ein Unentschieden ausgeht. Es war knapp, aber wollte diesmal nicht sein“, resümierte der verletzte Sanjindo-Akteur Michael Niederdorfer nach dem 5:9. Der Tschetschenen-Klub verkürzte damit den Rückstand auf den Dritten (punktgleich mit Wels) auf zwei Punkte. Drei Zähler vor den Verfolgern thront Rekordmeister Galaxy Tigers (14:0 gegen Mühlviertel!).