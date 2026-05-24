Auffällige Kostüme statt Tracht heuer auf der Dult

Im Ritterkostüm, mit Neon-Perücke oder mit Glitzer im Gesicht – der Eröffnungs-Samstag bei der Dult zog heuer durchaus unüblich gekleidetes Publikum aufs Messegelände. Die „Krone“weiß, was es damit auf sich hat.
Das feinste Dirndl und die beste Lederhose musste man zur Dult-Eröffnung am Samstag nicht aus dem Schrank holen. Wer am Messegelände einen ersten Rundumblick wagte, stellte schnell fest: Modisch herrschten dieses Mal andere Gesetze! Mädchen mit bunten Perücken und kreischendem Make-Up und Burschen im futuristischen Ritter-Kostüm verstreuten sich über das Areal.
„Wir kommen gerade von der Gaming-Messe nebenan. Dort haben wir schon alles gesehen und waren neugierig, was auf der Dult noch so los ist“, erklärten Stefanie und Ariadne der „Krone“. Die beiden Veranstaltungen finden das Wochenende über parallel am Messegelände statt. Dementsprechend knapp ist es auch um die Parkplätze bei der Messe bestellt. Mit den Öffis anzureisen lohnt sich.
Auch, damit man ohne Sorgen das eine oder andere Bier genießen kann. Schweißperlen auf der Stirne bekommt man beim Genuss aber trotzdem: Nicht nur wegen der prognostizierten Sommerhitze, sondern auch beim Blick auf die Preise: Eine Maß Bier gibt es in der Stiegl-Halle um 14,40 Euro. Das halbe knusprige Grillhenderl mit Pommes bleibt anstandshalber noch knapp unter 20 Euro und kostet exakt 19,80 Euro.
Insgesamt neun Tage lang, also bis inklusive Sonntag, den 31. Mai, findet Westösterreichs größtes Volksfest, die Dult, heuer statt. Der Eintritt auf das Messegelände ist frei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.