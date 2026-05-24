Auffällige Kostüme statt Tracht heuer auf der Dult

„Wir kommen gerade von der Gaming-Messe nebenan. Dort haben wir schon alles gesehen und waren neugierig, was auf der Dult noch so los ist“, erklärten Stefanie und Ariadne der „Krone“. Die beiden Veranstaltungen finden das Wochenende über parallel am Messegelände statt. Dementsprechend knapp ist es auch um die Parkplätze bei der Messe bestellt. Mit den Öffis anzureisen lohnt sich.