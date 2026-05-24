Suppenbrunzen! „Unappetitlich klingt’s schon“

Schon einmal etwas vom „Suppenbrunzer“ gehört? Was auf den ersten Blick unappetitlich wirkt, ist schnell erklärt. Die zumeist aus Zirbenholz geschnitzten Pfingsttauben schweben seit Generationen in traditionsbewussten Familien über dem Esstisch. Und weil früher dann vom großen Suppentopf Dampf aufstieg, bildete sich in den Flügeln Kondenswasser, das wieder in die Suppe zurücktropfte. Weitergelöffelt wurde trotz „Pipi“ von oben, erzählt man sich mit Augenzwinkern.