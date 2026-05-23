Frontalcrash endete für Geisterfahrer (89) tödlich

Ein Mann aus Bayern (89) fuhr Samstag gegen 14 Uhr falsch auf die deutsche Bundesautobahn 8 auf. Bei der Anschlussstelle Grabenstätt Richtung Salzburg kollidierte der Mann frontal mit einem anderen Pkw.
Der 89-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die fünf Insassen des anderen Autos wurden verletzt. Sie schweben derzeit nach Informationen der Polizei Traunstein aber nicht in Lebensgefahr.
Die genaue Unfallursache wird nun ermittelt. Dafür wurde ein technisches sowie unfallanalytisches Gutachten beauftragt.
Die Unfallaufnahme soll laut Polizei noch bis in die Abendstunden andauern. Der Verkehr wird in der Zwischenzeit in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Siegsdorf West aus- und umgeleitet.
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