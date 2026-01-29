Gefährlicher Medizin-Trend in den sozialen Medien

Immer mehr Kinder und Jugendliche kommen mit einer fixen Diagnose im Kopf zum Psychologen. Das zeigt eine aktuelle österreichische Studie. Für die Untersuchung wurden 93 klinische Psychologen im ganzen Land befragt. Ihr Eindruck ist eindeutig: „Selbstdiagnosen oder der Wunsch danach haben stark zugenommen. Besonders häufig geht es dabei um ADHS und Autismus“, so Verena Steiner-Hofbauer, Mitautorin der Studie.

Die Betroffenen sind meist jung, gut gebildet und stark auf sozialen Medien aktiv. Beim Erstkontakt mit den Experten erklären die Patienten dann, welche Krankheit sie „haben“ – oder zumindest haben wollen. Manche bringen sogar ausgefüllte Online-Tests, Checklisten oder Beiträge mit.