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19-Jähriger bleibt

Red Bull Salzburg verlängert mit einem Toptalent

Bundesliga
13.05.2026 13:41
Christian Zawieschitzky bleibt den Bullen treu.
Christian Zawieschitzky bleibt den Bullen treu.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der FC Red Bull Salzburg gab am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Torhüter Christian Zawieschitzky bekannt. Der 19-jährige Tiroler unterzeichnete einen bis Sommer 2030 datierten Kontrakt und erklärte: „Ich bin dem Klub dankbar für das Vertrauen.“

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Endlich wieder gute Nachrichten für Fans des FC Red Bull Salzburg! Nachdem es zuletzt sportlich wenig Positives zu berichten gab, vermeldete der Noch-Vizemeister am Mittwoch, dass Christian Zawieschitzky dem Klub treu bleibt.

Der Schlussmann, der die Red Bull Akademie durchlief und bislang fünf Partien für Red Bull Salzburg absolvierte, ist vertraglich für die kommenden vier Spielzeiten an den Verein gebunden.

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Mann: „Wir wissen genau um seine Qualitäten“
„Wir wissen sehr genau um die Qualitäten von Christian Zawieschitzky und sind überzeugt, dass sein Weg bei uns noch längst nicht zu Ende ist. Genau deshalb haben wir seinen Vertrag schon vorzeitig verlängert und sind glücklich, dass er Teil unserer Mannschaft ist“, wird Geschäftsführer Sport Marcus Mann in einer Aussendung zitiert.

Zawieschitzky erklärte: „Ich bin dem Klub sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich über die vorzeitige Vertragsverlängerung. Das motiviert mich enorm. Jetzt gilt mein voller Fokus meinem weiteren Weg bei Salzburg, um hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen zu können.“

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