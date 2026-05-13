Red Bull Salzburg verlängert mit einem Toptalent

Mann: „Wir wissen genau um seine Qualitäten“

„Wir wissen sehr genau um die Qualitäten von Christian Zawieschitzky und sind überzeugt, dass sein Weg bei uns noch längst nicht zu Ende ist. Genau deshalb haben wir seinen Vertrag schon vorzeitig verlängert und sind glücklich, dass er Teil unserer Mannschaft ist“, wird Geschäftsführer Sport Marcus Mann in einer Aussendung zitiert.