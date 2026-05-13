Servatius bringt Lichtblick – nur für einen Tag!

Am Wochenende macht dann ein Italientief den nächsten Strich durch die Wetterrechnung. Vor allem der Samstag dürfte vielerorts, regelrecht am Tag des großen ESC-Finales, ins Wasser fallen. Dauerregen, grauer Himmel und kühle Temperaturen bestimmen das Bild. Erst am Sonntag zeigt sich im Süden Österreichs wieder häufiger die Sonne, während es im Osten und Norden weiter nass und windig bleibt.