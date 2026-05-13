Servatius bringt Lichtblick – nur für einen Tag!

Nach tagelangen Unwettern bringen die Eisheiligen den Österreichern am Mittwoch zumindest eine kurze Verschnaufpause. Ausgerechnet am Servatius-Tag zeigte sich bereits vielerorts die Sonne – sehr zur Freude tausender ESC-Fans in Wien. Denn das Public Viewing im Eurovision Village vor dem Wiener Rathaus kann heute endlich einmal trocken genossen werden!
Doch lange hält die Verschnaufpause nicht: Während am Nachmittag im Osten zeitweise sonnige Abschnitte auf dem Programm stehen, kann es im Westen und Südwesten Österreichs bereits wieder einzelne Regenschauer geben. Die Temperaturen klettern auf 12 bis 19 Grad.
Schon in der Nacht ziehen laut den Meteorologen der GeoSphere Austria im Westen und Norden wieder Regenschauer auf.
Der Donnerstag bringt dann erneut trübes und nasses Wetter für weite Teile des Landes. Besonders im Süden und Südosten drohen sogar Gewitter und teils kräftiger Regen. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 1 bis plus 11 Grad, am Nachmittag 8 bis 18 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südosten.
Auch der Freitag bleibt wechselhaft. Zwar kann sich zwischendurch kurz die Sonne zeigen, insgesamt dominieren aber erneut dichte Wolken und Regenschauer. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise auf nur noch rund 1100 Meter. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 10 Grad, die Nachmittagstemperaturen von West nach Ost zwischen 8 und 18 Grad.
Am Wochenende macht dann ein Italientief den nächsten Strich durch die Wetterrechnung. Vor allem der Samstag dürfte vielerorts, regelrecht am Tag des großen ESC-Finales, ins Wasser fallen. Dauerregen, grauer Himmel und kühle Temperaturen bestimmen das Bild. Erst am Sonntag zeigt sich im Süden Österreichs wieder häufiger die Sonne, während es im Osten und Norden weiter nass und windig bleibt.
Die Eisheiligen, die heuer vom 10. bis 15. Mai dauern, machen ihrem Ruf damit alle Ehre: Statt frühsommerlicher Temperaturen gibt es weiterhin Regenjacke statt Sonnenbrille. Nur der Mittwoch liefert mit Sonnenschein zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer.
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