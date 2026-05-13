Mit Senta Berger wird eine TV-Ikone 85 Jahre alt

Vorwürfe bezüglich sexueller Übergriffe

Doch auch in dieser Karriere war keineswegs alles rosig. 2021 sprach Berger erstmals öffentlich darüber, sexuelle Übergriffe am Set erfahren zu haben. Nach ihren Angaben habe der österreichische Schauspieler O. W. Fischer bei den Dreharbeiten zu „Es muss nicht immer Kaviar sein“ versucht, seine Kollegin zu vergewaltigen. Aber damit nicht genug, auch Kirk Douglas soll versucht haben, sie gegen ihren Willen zu küssen. Berger blieb jedoch nie Opfer ihrer Erfahrungen, was ihren Werdegang umso bemerkenswerter macht. 1966 heiratete sie Schauspieler und Regisseur Michael Verhoeven. Zusammen gründeten sie sogar eine Filmproduktionsfirma und arbeiteten zusammen an mehreren Projekten.