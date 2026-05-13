Penthouses auf Strommasten helfen seltenem Vogel

Optimales Falken-Zuhause geschaffen

In mittlerweile über 100 Nisthilfen sind bisher rund 850 Jungfalken flügge geworden, weiß APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner. Die Sakerfalken finden dort alles, was sie benötigen: Ruhe, Überblick und sichere Brutplätze. Die Nisthilfen bestehen aus langlebigem Aluminium, verwittern nicht, sind teilweise seit über 15 Jahren im Einsatz und erfordern kaum Wartung, berichtete die APG.