Penthouses auf Strommasten helfen seltenem Vogel

Der Würge- oder Salkefalke galt in Österreich als beinahe ausgestorben: Durch ein ambitioniertes Projekt der Austrian Power Grid ist dieser Greifvogel wieder vermehrt heimisch. Auf Strommasten in 60 Meter Höhe wurden speziell konstruierte Nisthilfen angebracht. Die Zahl der Brutpaare von zwei bis vier Brutpaaren um 1970 ist auf aktuell 59 (2025) gestiegen.
Der Sakerfalke gilt als einer der seltensten Greifvogelarten Europas. Die Kinderstuben in 60 Metern Höhe werden offenbar gut angenommen: „Rund zwei Drittel der heimischen Population brüten heute im Leitungsnetz“, erklärte der Betreiber des österreichischen Übertragungsnetzes in einer Aussendung.
Optimales Falken-Zuhause geschaffen
In mittlerweile über 100 Nisthilfen sind bisher rund 850 Jungfalken flügge geworden, weiß APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner. Die Sakerfalken finden dort alles, was sie benötigen: Ruhe, Überblick und sichere Brutplätze. Die Nisthilfen bestehen aus langlebigem Aluminium, verwittern nicht, sind teilweise seit über 15 Jahren im Einsatz und erfordern kaum Wartung, berichtete die APG.
Aktuell findet die jährliche Zählung der Küken der Brutsaison 2026 durch Ornithologen statt – diese werden mit Ringen markiert. „Sakerfalken bauen selbst keine Nester, sondern sind auf vorhandene Strukturen angewiesen. Künstliche Nisthilfen schaffen damit gezielt fehlende Brutplätze – und werden entsprechend gut angenommen“, bestätigt Richard Zink, Ornithologe an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
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