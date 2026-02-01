Vorteilswelt
Schlank in Rekordzeit:

Fünf Kilo abnehmen in elf Tagen – ohne zu hungern!

Ernährung & Wohlfühlgewicht
01.02.2026 11:47
„Krone“-Redakteur Vergil Siegl hat mit sieben Regeln erfolgreich abgespeckt.
„Krone“-Redakteur Vergil Siegl hat mit sieben Regeln erfolgreich abgespeckt.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Nachdem „Krone“-Redakteur Vergil Siegl im Laufe des letzten Jahres, vor allem um die Weihnachtszeit, einige Kilo zugenommen hatte, startete er am 20. Jänner 2026 einen Selbstversuch: Abnehmen in Rekordzeit – ohne zu hungern. Mit Erfolg: Nach nur elf Tagen hat er exakt fünf Kilo abgenommen. Wir zeigen, wie ihm das gelungen ist.

Zwischen 20. und 30. Jänner 2026 hat Siegl mit einer cleveren Diät mit Leichtigkeit fünf Kilo abgenommen. Und das ganz ohne Kalorienzählen oder Hungern. Sieben einfache Regeln führten zu einem schlankeren Körper. Krone+ zeigt in einer Fotogalerie, was er jeden Tag gegessen hat, und stellt in übersichtlichen Grafiken dar, wie sich Gewicht, Körperfett und Muskelanteil verändert haben. Und: Eine Ernährungsexpertin bewertet die Diät und gibt Tipps für das gesunde Abnehmen.

