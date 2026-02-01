Fünf Kilo abnehmen in elf Tagen – ohne zu hungern!

Nachdem „Krone“-Redakteur Vergil Siegl im Laufe des letzten Jahres, vor allem um die Weihnachtszeit, einige Kilo zugenommen hatte, startete er am 20. Jänner 2026 einen Selbstversuch: Abnehmen in Rekordzeit – ohne zu hungern. Mit Erfolg: Nach nur elf Tagen hat er exakt fünf Kilo abgenommen. Wir zeigen, wie ihm das gelungen ist.
Zwischen 20. und 30. Jänner 2026 hat Siegl mit einer cleveren Diät mit Leichtigkeit fünf Kilo abgenommen. Und das ganz ohne Kalorienzählen oder Hungern. Sieben einfache Regeln führten zu einem schlankeren Körper. Krone+ zeigt in einer Fotogalerie, was er jeden Tag gegessen hat, und stellt in übersichtlichen Grafiken dar, wie sich Gewicht, Körperfett und Muskelanteil verändert haben. Und: Eine Ernährungsexpertin bewertet die Diät und gibt Tipps für das gesunde Abnehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.