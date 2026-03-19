Die Bilder: Amira Aly räkelt sich jetzt im Bikini!

Heiß, heißer, Amira! Für Lascana wirft sich die Moderatorin jetzt in sexy Swimwear und bringt die Temperaturen schon vor dem Sommer zum Explodieren. Vor Traumkulisse auf Teneriffa posiert sie selbstbewusst wie nie – und macht klar: So heiß wird der Sommer 2026!
Nach ihrer vielbeachteten Herbst/Winter‑Kampagne in verführerischer Lingerie zeigt sich Amira Aly jetzt erstmals auch in Bademode für Lascana und läutet damit offiziell die warme Jahreszeit ein.
Ordentlicher Sommer-Hype
Die Moderatorin und Podcasterin ist erneut das Gesicht der Frühjahr-Sommer‑Kampagne 2026 des Hamburger Modeunternehmens und sorgt mit ihren neuen Bildern für ordentlich Sommer‑Hype.
Spektakuläre Kulisse
Vor der spektakulären Kulisse Teneriffas – zwischen endlosen Sandstränden, warmem Abendlicht und dramatischen Felsformationen – präsentiert Amira die neuen Swimwear‑Looks der Marke.
Die internationale Kampagne setzt ganz auf das Motto „Lieben wir“ und rückt Amiras natürliche Ausstrahlung, ihr Selbstbewusstsein und ihre moderne Weiblichkeit in den Mittelpunkt.
Die stilvollen Visuals verbinden ihre Präsenz mit femininen Designs, die Lust auf Sonne, Strand und Meer machen. „Gerade im Sommer liebe ich Looks, die man spontan kombinieren kann – vom Strand bis zum Dinner – und die einfach gute Laune machen. Genau dieses Gefühl fängt unsere Zusammenarbeit für mich ein“, sagt Amira Aly.
Für Lascan ist die gebürtige Kärntnerin und Ex-Frau von Oliver Pocher längst mehr als ein Kampagnengesicht. Sie verkörpert genau das, wofür die Marke steht: Stärke, Natürlichkeit und eine entspannte, selbstbestimmte Weiblichkeit. Mit der neuen Bademoden‑Kampagne zeigt sie sich so sommerlich und sinnlich wie nie – und macht klar, wie wir den Sommer 2026 lieben werden.
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