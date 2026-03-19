Die Bilder: Amira Aly räkelt sich jetzt im Bikini!

Für Lascan ist die gebürtige Kärntnerin und Ex-Frau von Oliver Pocher längst mehr als ein Kampagnengesicht. Sie verkörpert genau das, wofür die Marke steht: Stärke, Natürlichkeit und eine entspannte, selbstbestimmte Weiblichkeit. Mit der neuen Bademoden‑Kampagne zeigt sie sich so sommerlich und sinnlich wie nie – und macht klar, wie wir den Sommer 2026 lieben werden.