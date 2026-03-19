Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonnige Überraschung

Die Bilder: Amira Aly räkelt sich jetzt im Bikini!

Star-Style
19.03.2026 11:00
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heiß, heißer, Amira! Für Lascana wirft sich die Moderatorin jetzt in sexy Swimwear und bringt die Temperaturen schon vor dem Sommer zum Explodieren. Vor Traumkulisse auf Teneriffa posiert sie selbstbewusst wie nie – und macht klar: So heiß wird der Sommer 2026!

0 Kommentare

Nach ihrer vielbeachteten Herbst/Winter‑Kampagne in verführerischer Lingerie zeigt sich Amira Aly jetzt erstmals auch in Bademode für Lascana und läutet damit offiziell die warme Jahreszeit ein.

Ordentlicher Sommer-Hype
Die Moderatorin und Podcasterin ist erneut das Gesicht der Frühjahr-Sommer‑Kampagne 2026 des Hamburger Modeunternehmens und sorgt mit ihren neuen Bildern für ordentlich Sommer‑Hype.

So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)

Spektakuläre Kulisse
Vor der spektakulären Kulisse Teneriffas – zwischen endlosen Sandstränden, warmem Abendlicht und dramatischen Felsformationen – präsentiert Amira die neuen Swimwear‑Looks der Marke.

Die internationale Kampagne setzt ganz auf das Motto „Lieben wir“ und rückt Amiras natürliche Ausstrahlung, ihr Selbstbewusstsein und ihre moderne Weiblichkeit in den Mittelpunkt.

So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana
So „Lieben Wir“ den Sommer: Amira Aly für Lascana(Bild: Lascana)

Die stilvollen Visuals verbinden ihre Präsenz mit femininen Designs, die Lust auf Sonne, Strand und Meer machen. „Gerade im Sommer liebe ich Looks, die man spontan kombinieren kann – vom Strand bis zum Dinner – und die einfach gute Laune machen. Genau dieses Gefühl fängt unsere Zusammenarbeit für mich ein“, sagt Amira Aly.

Lesen Sie auch:
Die Moderatorin macht eigenen Angaben zufolge „sehr, sehr selten“ Urlaub in Dubai – ihre ...
„Wettergarantie“
Model Amira Aly erntet Kritik für Dubai-Urlaub
11.03.2026
Was für eine Premiere!
Moderatorin Amira Aly verführt in heißen Dessous
22.09.2025

Für Lascan ist die gebürtige Kärntnerin und Ex-Frau von Oliver Pocher längst mehr als ein Kampagnengesicht. Sie verkörpert genau das, wofür die Marke steht: Stärke, Natürlichkeit und eine entspannte, selbstbestimmte Weiblichkeit. Mit der neuen Bademoden‑Kampagne zeigt sie sich so sommerlich und sinnlich wie nie – und macht klar, wie wir den Sommer 2026 lieben werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
19.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
212.779 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
168.307 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
154.779 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2423 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1774 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1190 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Star-Style
Sonnige Überraschung
Die Bilder: Amira Aly räkelt sich jetzt im Bikini!
„Royal Brow Lift“
Alle tuscheln über Queen Camillas neue Augenbrauen
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Klum stahl allen Show
Oscar für heißesten Nackt-Look geht an … Heidi!
Was für ein Anblick!
Dua Lipa stahl bei Oscar-Party allen die Show
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf