Alle Bausteine für DNA und RNA auf Ryugu entdeckt

Ryugu ist ein etwa 900 Meter großer Asteroid, der auf einer erdnahen Bahn um die Sonne kreist, was ihn zu einem gut geeigneten Ziel für Raumsonden. Die Bodenproben, die tausende verschiedene Moleküle enthalten, waren von einer Kapsel, die sich von der japanischen Sonde „Hayabusa-2“ trennte, 2020 zur Erde gebracht worden. Gerade einmal 5,4 Gramm Gesteinsbröckchen mit einer Größe von bis zu einem Zentimeter enthielt der Probenbehälter.