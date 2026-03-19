Schweizer Gondel abgestürzt – Betrieb eingestellt

Windmessungen an Seilbahn-Masten werden ausgewertet

Auf dem Titlis wurden Windböen von bis zu 105 km/h gemessen, wie es in dem Bericht des Schweizer Mediums heißt. Wie stark die Böen an der konkreten Unfallstelle tatsächlich waren, sollen Windmessungen an den Seilbahn-Masten zeigen. Die Leitung der Untersuchungen wurden von der Staatsanwaltschaft Nidwalden aufgenommen. Auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle wird in die Ermittlungen einbezogen. Die Behörde wird bei schweren Ereignissen im Verkehrswesen als unabhängige Instanz beigezogen.