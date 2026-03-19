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Neue Sportart für Shiffrin? „Wäre ein großer Spaß“

Ski Alpin
19.03.2026 11:08
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mikaela Shiffrin ist im Ski-Weltcup das Maß aller Dinge. Doch auch eine andere Wintersportart würde sie gerne einmal ausprobieren.

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Mit mittlerweile 109 Weltcup-Siegen hält die US-Ski-Queen den Allzeitrekord. Zudem winkt ihr bereits der sechste Gewinn des Gesamtweltcups. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien krönte sie sich zuletzt in ihrer Paradedisziplin Slalom zur Olympiasiegerin – ihre bereits dritte Goldmedaille bei Winterspielen.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: AFP/APA/Marco BERTORELLO)

„Snowboarden wäre ein großer Spaß“
Gibt es für Shiffrin auch noch andere Sportarten? Als sie gefragt wurde, welchen Sport sie gerne einmal ausprobieren würde, musste sie nicht lange überlegen. „Snowboarden. Das wäre ein großer Spaß“, erklärte die dreifache Olympiasiegerin im Interview mit „Blick“. Abseits der Piste hält sich die 31-Jährige auch mit „ganz ordentlichem“ Tennis fit, wie sie verriet.

Gedanken ans Karriereende
Shiffrin hat zumindest auch schon leicht durchblicken lassen, wie es nach ihrer aktiven Ski-Karriere aussehen könnte. „Ich denke darüber nach, wie ich meine Karriere beenden soll. Ich sehe es bei anderen Athleten und Teamkollegen, wie sie den Schritt verkünden. Ich weiß nicht, wie das für mich wäre. Deswegen habe ich darauf noch keine Antwort“, sagte sie im Februar im Gespräch mit „Sport1“. Langfristig sieht sich Shiffrin ohnehin häufiger abseits der Rennpisten. In zehn Jahren wolle sie „hoffentlich mehr Zeit zu Hause verbringen“, erklärte sie „Blick“.

Interesse an Biologie
Wäre sie keine Skirennläuferin geworden, hätte sie sich vermutlich einem ganz anderen Feld gewidmet. „Vielleicht etwas Naturwissenschaftliches“, sagte Shiffrin. „Alles, was mit Biologie zu tun hat, finde ich faszinierend.“

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Duell um den Gesamtweltcup
Die aktuelle Saison ist allerdings noch längst nicht entschieden. Vor dem Saisonfinale in Norwegen (Kvitfjell) führt Shiffrin mit 1286 Punkten den Gesamtweltcup an. Die Konkurrenz sitzt ihr im Nacken: Emma Aicher liegt mit 1146 Punkten auf Rang zwei. „Ich muss noch kämpfen, Emma fährt gerade in jedem Rennen unglaublich. Mein Team und ich müssen bis zum Ende kämpfen“, lobte Shiffrin ihre deutsche Rivalin zuletzt.

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