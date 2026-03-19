Neue Sportart für Shiffrin? „Wäre ein großer Spaß“

Gedanken ans Karriereende

Shiffrin hat zumindest auch schon leicht durchblicken lassen, wie es nach ihrer aktiven Ski-Karriere aussehen könnte. „Ich denke darüber nach, wie ich meine Karriere beenden soll. Ich sehe es bei anderen Athleten und Teamkollegen, wie sie den Schritt verkünden. Ich weiß nicht, wie das für mich wäre. Deswegen habe ich darauf noch keine Antwort“, sagte sie im Februar im Gespräch mit „Sport1“. Langfristig sieht sich Shiffrin ohnehin häufiger abseits der Rennpisten. In zehn Jahren wolle sie „hoffentlich mehr Zeit zu Hause verbringen“, erklärte sie „Blick“.