Warum Bauchfett nicht nur mit Kalorien zu tun hat

Beim Abnehmen und auch beim Gewicht halten sind oft Fettablagerungen in der Körpermitte das größte Problem. Doch man braucht nicht zu verzweifeln. Es muss versucht werden, mit dem Körper zu arbeiten, nicht gegen ihn! Und so funktioniert’s.
„Ich esse eh nicht viel – aber der Bauch geht einfach nicht weg.“
„Diesen Satz höre ich so oft, dass er mich jedes Mal kurz innehalten lässt“, erklärt Abnehmcoach Ursula Vybiral. „Denn er sagt viel mehr aus als nur Frust über eine Körperstelle. Er erzählt von Menschen, die sich bemühen, verzichten, durchhalten und trotzdem das Gefühl haben, zu scheitern.“ Bauchfett ist kein Zeichen von Schwäche, sondern sehr oft ein Zeichen von Dauerstress. Aber wie kann man den Kreislauf durchbrechen?
