Absage von türkischer Messe in Salzburg gefordert

Ausgerechnet am Osterwochenende (3. bis 6. April) soll im Salzburger Messezentrum ein türkisches Vernetzungstreffen für Kultur und Unternehmen stattfinden. Neben konservativen, dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan nahestehenden Persönlichkeiten aus Funk, Fernsehen und der Gesellschaft gibt es vor allem am Veranstalter Zweifel. Denn die ALIF Linz gilt als Arm der muslimisch-erzkonservativen Milli-Görüş-Bewegung (IGMG).