Sogar Olympiasieger schlägt in Graz ab

Die steirische Golf-Saison wird am Wochenende mit den ersten Meisterschaften eröffnet. Das erste Highlight des Jahres ist wieder der Audi Circuit, der auch heuer wieder viel Prominenz anlockt. Beim „Audi Circuit Playoff“ am GC Graz-Andritz am 10. April zeigt sogar ein frischgebackener Olympiasieger seine Golf-Künste.
Wenn der Frühling ins Steirerland zieht, dann ist der Audi Circuit nicht mehr weit. Bevor das große Finale der heimischen Turnierserie am Murhof steigt (11./12. 4.), kommt es erstmals am GC Graz-Andritz zum Show-Highlight. Mit noch mehr Prominenz steigt ebendort das „Audi Circuit Playoff“.
Gerade zu Saisonbeginn sind die vier Turniere eine tolle Möglichkeit, das Spiel zu schärfen und in der Heimat abzuschlagen.
Golf-Pro Lukas Nemecz
Sogar Olympiasieger Alessandro Hämmerle, Jakob Dusek, Thomas Steu und Jonas Müller, allesamt Medaillengewinner bei den Winterspielen in Italien, stellen sich den spannenden K.o.-Duellen. Eingefädelt hat den Coup Murhof-Pressesprecher Karlheinz Wieser. „Er kümmert sich im Winter auch um die Snowboarder und konnte Hämmerle und Dusek von einer Teilnahme überzeugen“, freut sich Murhofs Marketingchef Gary Stangl.
Das Starterfeld des Showbewerbs ist nicht von schlechten Eltern: Werner Gregoritsch, Tobias Kainz, Stefan Koubek, Michael Hayböck, Thomas Morgenstern, Katrin Ofner, Michaela Kirchgasser und viele mehr lassen sich das Spektakel in Andritz nicht entgehen.
Fehlen dürfen freilich auch nicht die steirischen Golf-Pros. Lukas Nemecz, der mit Stangl den Audi Circuit ins Leben gerufen hat und ab heute in Indien abschlägt, konnte die Turnierserie schon viermal für sich entscheiden. „Gerade zu Saisonbeginn sind die vier Turniere eine tolle Möglichkeit, das Spiel zu schärfen und in der Heimat abzuschlagen“, meint Nemecz, dessen größte Herausforderer wohl seine steirischen Landsleute Niklas Regner, Timon Baltl und Neo-Profi Fabian Lang sein werden.
07. April 2026: 1. Turnier Audi Circuit presented by Kärnten Golf, GC Schloss Finkenstein
09. April 2026: 2. Turnier Audi Circuit presented by Alpe-Adria-Golf Card, GC Klagenfurt-Seltenheim
10. April 2026: Audi Circuit Playoff, GC Graz-Andritz
11. April 2026: 3. Turnier Audi Circuit presented by Erlebnisregion Graz, GC Murhof
12. April 2026: 4. Turnier Audi Circuit presented by Golferlebnis Steiermark, GC Murhof
Eröffnet wird die weiß-grüne Golf-Saison bereits am Wochenende mit den Steirischen Jugendmeisterschaften am GC Maria Lankowitz.
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