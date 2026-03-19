Sogar Olympiasieger schlägt in Graz ab

Fehlen dürfen freilich auch nicht die steirischen Golf-Pros. Lukas Nemecz, der mit Stangl den Audi Circuit ins Leben gerufen hat und ab heute in Indien abschlägt, konnte die Turnierserie schon viermal für sich entscheiden. „Gerade zu Saisonbeginn sind die vier Turniere eine tolle Möglichkeit, das Spiel zu schärfen und in der Heimat abzuschlagen“, meint Nemecz, dessen größte Herausforderer wohl seine steirischen Landsleute Niklas Regner, Timon Baltl und Neo-Profi Fabian Lang sein werden.