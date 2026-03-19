Orbán blockiert Hilfe für Ukraine mit Öl-Ultimatum

Einmal mehr sorgt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bei einem EU-Gipfel in Brüssel für Spannungen: Während die EU-Staaten eine Einigung bei der Unterstützung der Ukraine suchen, bleibt er bei seinem Nein – und stellt eine klare Bedingung.
Orbán bekräftigte vor dem Treffen, dass Ungarn den 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine weiter blockiert. „Keine pro-ukrainische Entscheidung“ werde unterstützt, solange das Problem mit ausbleibenden Öllieferungen nicht gelöst sei. Erst wenn wieder russisches Öl nach Ungarn fließe, sei er zu Zugeständnissen bereit.
Orbán stellt Öl-Bedingung
Hintergrund ist eine beschädigte Pipeline durch die Ukraine, die laut Kiew infolge russischer Angriffe betroffen ist. Orbán wirft der Ukraine hingegen vor, die Reparatur zu verzögern. Ungarn hat sich – anders als viele andere EU-Staaten – bisher nicht um alternative Öllieferungen bemüht, obwohl diese angeboten wurden.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mahnte, Beschlüsse sollten nicht aus innenpolitischen Gründen blockiert werden. Gleichzeitig drängt er beim Gipfel auf Maßnahmen gegen hohe Energiepreise. Österreich habe zwar bereits eine Senkung der Treibstoffpreise beschlossen, doch brauche es „auch europäische Lösungen“.
Stocker drängt auf niedrigere Energiepreise
Kritik übt Stocker am Strompreissystem: Trotz hohem Anteil erneuerbarer Energie zahle Österreich Preise, die sich am teuren Gas orientieren. Neben möglichen Anpassungen fordert er auch niedrigere Gaspreise auf EU-Ebene. Zudem setzt er sich gemeinsam mit anderen Staaten für verlängerte Gratiszertifikate im Emissionshandel ein, um die Industrie zu entlasten. Fortschritte sieht er beim Abbau des „Österreich-Aufschlags“ bei Markenprodukten.
Überschattet wird der Gipfel auch vom Nahost-Konflikt und dessen Folgen für die Energieversorgung, etwa durch die blockierte Straße von Hormuz. Ein militärisches Eingreifen, wie von den USA angeregt, lehnen die EU-Staaten ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.