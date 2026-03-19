Orbán blockiert Hilfe für Ukraine mit Öl-Ultimatum

Stocker drängt auf niedrigere Energiepreise

Kritik übt Stocker am Strompreissystem: Trotz hohem Anteil erneuerbarer Energie zahle Österreich Preise, die sich am teuren Gas orientieren. Neben möglichen Anpassungen fordert er auch niedrigere Gaspreise auf EU-Ebene. Zudem setzt er sich gemeinsam mit anderen Staaten für verlängerte Gratiszertifikate im Emissionshandel ein, um die Industrie zu entlasten. Fortschritte sieht er beim Abbau des „Österreich-Aufschlags“ bei Markenprodukten.