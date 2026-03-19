Jetzt dreht Val Kilmer als KI einen neuen Film!

Freilich wurden schon früher verstorbene Schauspieler mittels CGI-Technik , Bodydoubles oder Filmmaterial in Filmen wiedererweckt, um diese fertigzustellen. Dennoch dürfte es für Hollywood ein Schock sein, dass nun das digitale Abbild eines Menschen nach seinem Tod in einer Filmrolle „vor der Kamera“ steht. Und was bedeutet es für die Branche, die erst am Wochenende bei den Oscars die besten Schauspieler für ihre Leistung geehrt hat?