Darum wurde Hafenecker-Sohn zum „Geisterschüler“

Der „Krone“-Bericht schlug hohe Wellen: FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, seine Ehefrau und der 17-jährige Sohn Bernhard hatten Mahnbriefe von der politischen Koordinierungsstelle „AusBildung bis 18“ erhalten. Obwohl der Jugendliche von den Noten her als „Musterschüler“ die dritte Klasse einer HTL in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten besucht, gilt er für den Verwaltungsapparat als „Geisterschüler“.