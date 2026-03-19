Neuer Ansturm auf Europa droht

Derzeit sollen es an die vier Millionen Binnenflüchtlinge sein, die im Iran wegen der US-amerikanischen und israelischen Angriffe ihre Heimat verlassen mussten. Und im Libanon sind etwa 700.000 Menschen wegen der Angriffe Israels auf der Flucht. Und sollte der Krieg länger andauern, wird ein guter Teil dieser Menschen versuchen, in Richtung Westen – wohl über die Türkei – nach Europa zu gelangen.