Herzog und Polster: Nächste Show steigt in Hallein

Live-Musik, Comedy-Einlagen, herrliche Anekdoten und eine Unzahl an herrlich bekömmlichen Wuchteln – ja, diese Show hat es in sich! Kein Wunder, handelt es sich bei den bei den beiden Hauptdarstellern nicht nur um zwei der größten Kultkicker, sondern geradezu um zwei Stücke rot-weiß-roten Kulturguts: Andi Herzog und Toni Polster. Die beiden Kick-Legenden liefen mit dem „Krone“-Format schon zweimal zur verbalen Bestform auf: In Deutschkreutz im Burgenland und Hard in Vorarlberg sorgten sie für ausverkaufte Häuser in allerkürzester Zeit. Jetzt geht die „Krone“-Show in Kooperation mit Stiegl in die dritte Runde. Am 15. April ab 19.30 Uhr vereinen „Toni Doppelpack“ und sein Spezi, der „Herzerl“ in der Perner Insel in Hallein in Salzburg die Kräfte.