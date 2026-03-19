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Kult-Duo auf der Bühne

Herzog und Polster: Nächste Show steigt in Hallein

Fußball National
19.03.2026 10:53
Toni Polster (li.) und Andi Herzog vereinen auf der Bühne die Kräfte.
Toni Polster (li.) und Andi Herzog vereinen auf der Bühne die Kräfte.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Kult-Show geht in die nächste Runde! Die „Krone“ bringt Andi Herzog und Toni Polster, zwei der legendärsten Kicker des Landes, im Rahmen der einzigartig-spektakulären – und genial-lustigen – Live-Show auf die Bühne: am 15. April in Hallein in Salzburg (Tickets gibt‘s hier).

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Live-Musik, Comedy-Einlagen, herrliche Anekdoten und eine Unzahl an herrlich bekömmlichen Wuchteln – ja, diese Show hat es in sich! Kein Wunder, handelt es sich bei den bei den beiden Hauptdarstellern nicht nur um zwei der größten Kultkicker, sondern geradezu um zwei Stücke rot-weiß-roten Kulturguts: Andi Herzog und Toni Polster. Die beiden Kick-Legenden liefen mit dem „Krone“-Format schon zweimal zur verbalen Bestform auf: In Deutschkreutz im Burgenland und Hard in Vorarlberg sorgten sie für ausverkaufte Häuser in allerkürzester Zeit. Jetzt geht die „Krone“-Show in Kooperation mit Stiegl in die dritte Runde. Am 15. April ab 19.30 Uhr vereinen „Toni Doppelpack“ und sein Spezi, der „Herzerl“ in der Perner Insel in Hallein in Salzburg die Kräfte.

Herzog und Polster in Hallein – das perfekte Ostergeschenk für alle Fußball-Freunde, die gleichzeitig Schmäh lieben. Sichern Sie sich jetzt hier Ihre Tickets!

Hier Impressionen von der „Uraufführung“ in Deutschkreutz – die Massen tobten:

+5
Fotos

Schmäh, Diskussion, Comedy, Live-Musik
Die Show hat‘s in sich: Moderiert von krone.at-Sportressortleiter Michael Fally und flankiert von „Krone“-Sportchef und „Comedy Hirte“ Peter Moizi, spielen sich Herzog und Polster die Verbal-Pässe auf unglaublich unterhaltsame, charmante, feinsinnige, da und dort auf tiefsinnige Weise zu. Ein Brüller jagt den nächsten. Und dazwischen: immer wieder hochkarätiger Fußball-Talk – und eine Spezialeinlage, promotet von Stiegl. Auch die hat es in sich.

(Bild: Mario Urbantschitsch)

Garniert wird die Bühnen-Show von Live-Musik auf Champions-League-Niveau. Pete Art, musikalisches Mastermind von Herbert Prohaska, schmettert mit seiner Band Hits in die Weite. Dazu gibt‘s Quizfragen fürs Publikum mit der Chance auf hochwertige Preise. Und Special-Challenges.

Pete Art (re., mit Bassist Hannes Steif) rockte bei der Weltpremiere von „Herzog und Polster auf ...
Pete Art (re., mit Bassist Hannes Steif) rockte bei der Weltpremiere von „Herzog und Polster auf der Bühne“ in Deutschkreutz schon in der kleinen Band-Besetzung die Bühne – in Hallein rückt er mit vollem Karacho an: Bass, Schlagzeug, Gitarre, Klavier – Live-Musik der Extraklasse ist garantiert.(Bild: Martin A. Jöchl)

Wir wünschen spannende, unterhaltsame, tiefgehende – schlicht unvergessliche Unterhaltung mit Andi Herzog und Toni Polster!

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