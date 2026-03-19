Ernst Molden bricht Schweigen zu Seiler‑Skandal

Ermittlungen nach Anzeige

Am 15. März war bekannt geworden, dass gegen den Austropopstar ermittelt wird, nachdem eine Frau Anzeige erstattet hatte. Seiler reagierte zunächst mit einem Instagram‑Posting, in dem er davon sprach, „mit Dämonen zu kämpfen“. Drei Tage später folgte ein Video, in dem der Musiker von seinem „unentschuldbaren Verhalten“ sprach. „Man geht zu keiner Person, egal in welchem Zustand, nimmt sie so und schmiert ihr dann Kokain auf die Lippen.“ Gewaltanwendung oder einen sexuellen Übergriff bestreitet er.