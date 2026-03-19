Erbe des „Tramway-Professors“ bleibt auf Schiene

Vor Kurzem verstarb Alfred Fleissner senior, der Gründer der Museumstramway Mariazell. Sein Sohn führt das Werk nun alleine weiter – und möchte ein großes Ziel realisieren: die letzten 500 Meter bis ins Ortszentrum.
Im Dezember verstarb unerwartet Alfred Fleissner senior. Der Begründer der Museumstramway Mariazell (MTM) hat sich durch jahrzehntelange, beharrliche Sammlertätigkeit und umfassendes Fachwissen einen über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten Namen gemacht. Im Jahr 2019 wurde er mit dem Berufstitel „Professor“ ausgezeichnet, 2018 konnte er den österreichischen Bahnkultur-Preis entgegennehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.