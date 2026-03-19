Erbe des „Tramway-Professors“ bleibt auf Schiene

Im Dezember verstarb unerwartet Alfred Fleissner senior. Der Begründer der Museumstramway Mariazell (MTM) hat sich durch jahrzehntelange, beharrliche Sammlertätigkeit und umfassendes Fachwissen einen über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten Namen gemacht. Im Jahr 2019 wurde er mit dem Berufstitel „Professor“ ausgezeichnet, 2018 konnte er den österreichischen Bahnkultur-Preis entgegennehmen.