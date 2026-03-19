Salzburger Unterhausteam beendet Saison sofort

Die Saison ist für ein Team aus dem Salzburger Unterhaus überraschend mit sofortiger Wirkung zu Ende, bevor sie überhaupt ins Frühjahr gestartet ist. Grund ist eine außergewöhnlich angespannte Kadersituation.
Das kommt überrascht! Das Damenteam des SC Leogang zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der aktuellen Saison zurück! Grund dafür ist laut eigenen Angaben, dass die Kadersituation außergewöhnlich angespannt ist. „In den vergangenen Monaten haben sich neben der ohnehin schon grenzwertigen Kadergröße leider kurzfristig zahlreiche nicht vorhersehbare Ausfälle ergeben, die in ihrer Gesamtheit nicht mehr kompensiert werden können“, schreibt der Verein in einem Statement.
Eigentlich hätte für die Pinzgauerinnen am Freitag, 20. März, das Frühjahr mit einem Auswärtsspiel gegen die SG FC Bergheim/RB Salzburg Frauen 1c begonnen. Dieses findet nun aber nicht statt. Alle Spiele von Leogang wurden bereits annulliert, womit der Klub mit null Punkten auf Platz acht der Salzburger Frauenliga rangiert. Eigentlich hätte dieses Duell auch im Halbfinale des Salzburger Frauenpokals stattfinden sollen. Nun wird Bergheim kampflos ins Finale einziehen.
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