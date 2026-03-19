Salzburger Unterhausteam beendet Saison sofort

Eigentlich hätte für die Pinzgauerinnen am Freitag, 20. März, das Frühjahr mit einem Auswärtsspiel gegen die SG FC Bergheim/RB Salzburg Frauen 1c begonnen. Dieses findet nun aber nicht statt. Alle Spiele von Leogang wurden bereits annulliert, womit der Klub mit null Punkten auf Platz acht der Salzburger Frauenliga rangiert. Eigentlich hätte dieses Duell auch im Halbfinale des Salzburger Frauenpokals stattfinden sollen. Nun wird Bergheim kampflos ins Finale einziehen.