Zwei junge Männer sterben bei Motorcross-Unfall

Ein Zeuge fand die beiden bewusstlosen jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren kurz vor 19 Uhr bei der Petersdorferstraße. Er setzte sofort die Rettungskette in Gang. Ein Notarztteam des Roten Kreuzes sowie gleich zwei ÖAMTC-Rettungshubschrauber machten sich umgehend auf den Weg zur Unfallstelle. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der beiden Männer feststellen.