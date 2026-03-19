Zwei junge Männer sterben bei Motorcross-Unfall

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend im steirischen Feldbach: Zwei junge Männer kamen bei einem Motorcross-Unfall ums Leben. Die beiden dürften mit den nicht für den Verkehr zugelassenen Maschinen und teils ohne ausreichende Schutzausrüstung frontal kollidiert sein.
Ein Zeuge fand die beiden bewusstlosen jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren kurz vor 19 Uhr bei der Petersdorferstraße. Er setzte sofort die Rettungskette in Gang. Ein Notarztteam des Roten Kreuzes sowie gleich zwei ÖAMTC-Rettungshubschrauber machten sich umgehend auf den Weg zur Unfallstelle. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der beiden Männer feststellen.
Schwer beschädigter Helm gefunden
Nur einer der beiden Getöteten hatte am Oberkörper Schutzausrüstung getragen, wie die Polizei am Donnerstagvormittag bekannt gab. Weiters wurde nahe dem Auffindungsort der leblosen Körper ein schwer beschädigter Schutzhelm sichergestellt. Die Suche nach etwaigen weiteren Ausrüstungsgegenständen im Wald verlief bisher ergebnislos.
Maschinen nicht zum Verkehr zugelassen
Die Freunde waren mit nicht zum Verkehr zugelassenen Motorcross-Motorrädern im örtlichen Wald nahe ihren Elternhäusern unterwegs. Wie es genau zu dem schrecklichen Unfall kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Derzeit kann man jedoch davon ausgehen, dass die beiden Lenker kollidiert sein dürften. Es gibt keine Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge.
Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge angeordnet. Angehörige der beiden werden vom Kriseninterventionsteam betreut. Große Betroffenheit herrschte auch im Team der Freiwilligen Feuerwehr Mühldorf bei Feldbach, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war: Vielen Helfern waren die beiden jungen Männer bestens bekannt.
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