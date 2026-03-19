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Schneller als Ronaldo: Messi erreicht Meilenstein!

Fußball International
19.03.2026 10:13
Messi jubelte über seinen 900. Karriere-Treffer.
Messi jubelte über seinen 900. Karriere-Treffer.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Carmen Mandato)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lionel Messi hat einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht und sein 900. Tor als Fußball-Profi erzielt. Weil Inter Miami aber im Achtelfinale des CONCACAF Champions Cups ausschied, blieb eine große Feier aus. Beim Heim-1:1 gegen Nashville SC erzielte der Argentinier das 1:0 und hat nun nach offizieller Zählweise als erst zweiter Akteur nach Cristiano Ronaldo die 900-Tore-Marke erreicht. Nach dem 0:0 im Hinspiel schied Miami wegen der Auswärtstorregel aus.

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Messi traf früh zur umjubelten Führung, seine Schussgelegenheit aus wenigen Metern hatte er sich mit einer schnellen Drehung selbst erarbeitet. Das erste Tor, das gezählt wurde, erzielte er im Mai 2005 als 17-Jähriger für den FC Barcelona. Der achtmalige Gewinner des „Ballon d‘Or“ erzielte insgesamt 672 Treffer für den spanischen Klub. Dazu kommen 115 Tore für Argentinien, 32 für Paris Saint-Germain und nun 81 Treffer für Miami.

Messi schneller bei 900 als Ronaldo
„Ich hatte das Glück, die meisten oder zumindest viele seiner Tore aus nächster Nähe mitzuerleben – und das ist ein Privileg. Die Zahl, von der wir hier sprechen, ist einfach unglaublich, und genau deshalb ist Leo ein Unikat“, sagte Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano. Die 900-Tore-Marke erreichte Messi sogar schneller als der etwas ältere Ronaldo. Messi feiert seinen 39. Geburtstag im Juni, der mittlerweile 41-jährige Ronaldo war bei seinem Jubiläumstreffer bereits 39 Jahre alt.

Der Argentinier brauchte auch deutlich weniger Partien (1.142) als Ronaldo (1.236). Der Kapitän des in der Saudi Pro League tätigen Klubs Al-Nassr hält aktuell bei 965 Treffern, in dieser Saison war er in 26 Pflichtspielen 22 Mal erfolgreich. Unklar ist, auf wie viele Treffer der Brasilianer Pele in seiner Karriere tatsächlich kam. Manche Fußball-Historiker verorten ihn jenseits der 1.000-Tore-Marke und zählen auch Partien gegen unterklassige Mannschaften, andere Quellen kommen auf nur etwa 650 Treffer.

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