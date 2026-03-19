Schneller als Ronaldo: Messi erreicht Meilenstein!

Messi schneller bei 900 als Ronaldo

„Ich hatte das Glück, die meisten oder zumindest viele seiner Tore aus nächster Nähe mitzuerleben – und das ist ein Privileg. Die Zahl, von der wir hier sprechen, ist einfach unglaublich, und genau deshalb ist Leo ein Unikat“, sagte Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano. Die 900-Tore-Marke erreichte Messi sogar schneller als der etwas ältere Ronaldo. Messi feiert seinen 39. Geburtstag im Juni, der mittlerweile 41-jährige Ronaldo war bei seinem Jubiläumstreffer bereits 39 Jahre alt.