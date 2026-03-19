„Dann schlafe ich auch in einer Jugendherberge“

Der Countdown beginnt! Am 26. März trifft der Kosovo im ersten Playoff der WM-Quali auswärts auf die Slowakei. Bei Teamchef Franco Foda laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Meine Co-Trainer und ich waren in den letzten Monaten viel unterwegs, haben unsere Spieler beobachtet.“ Bereits diese Woche reist der 59-Jährige nach Pristina, um die letzten Vorkehrungen zu treffen.
„Krone“: Der Kosovo hat es sensationell ins WM-Playoff geschafft. Zwei Schritte fehlen noch zur historischen Teilnahme.
Franco Foda: Wenn du so weit gekommen bist, willst du natürlich auch den nächsten Schritt schaffen. Nächste Woche wartet auswärts das Duell gegen die Slowakei. Kommen wir weiter, hätten wir ein Heimspiel gegen den Sieger aus der Partie Türkei gegen Rumänien.
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