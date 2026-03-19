„Dann schlafe ich auch in einer Jugendherberge“

„Krone“: Der Kosovo hat es sensationell ins WM-Playoff geschafft. Zwei Schritte fehlen noch zur historischen Teilnahme.

Franco Foda: Wenn du so weit gekommen bist, willst du natürlich auch den nächsten Schritt schaffen. Nächste Woche wartet auswärts das Duell gegen die Slowakei. Kommen wir weiter, hätten wir ein Heimspiel gegen den Sieger aus der Partie Türkei gegen Rumänien.