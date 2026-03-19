Ehefrau von Showstar biss Polizist in die Hand

Die Frau soll sich im psychischen Ausnahmezustand befunden haben, als es zu dem Angriff auf einen der einschreitenden Beamten gekommen ist. Am heutigen Donnerstag muss sie sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung vor dem Strafrichter verantworten.
Im Herbst des Vorjahres wurden Beamte in Wien zu einem Einsatz gerufen, nachdem eine junge Frau offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand geraten war. Ihr prominenter Mann hatte den Polizei-Notruf gewählt und den Vorfall geschildert. Auslöser sollen familiäre Probleme gewesen sein. Die Polizisten riefen nicht die Rettung, sondern fuhren selbst zum Einsatzort.
Gegenwehr bei der Fixierung
Dort sahen sie wegen des auffälligen Verhaltens der Frau Selbstverletzungsgefahr und somit die Voraussetzungen für eine vorläufige Unterbringung gegeben. Zum Transport wollten die einschreitenden Beamten der Frau offenbar Handschellen anlegen, was sich als schwierig erwies. Denn laut Strafantrag dürfte sie sich während der Fixierung heftig gewehrt haben – und biss einen der Polizisten so stark in die Hand, dass dieser dadurch verletzt wurde.
Meine Mandantin befand sich in einem Ausnahmezustand. Es ist mir völlig unverständlich, dass hier nicht sofort die Rettung gerufen wurde.
Rechtsanwalt Nikolaus Rast
Bild: zVg
Frau wollte zu ihrem Mann
Der Grund für die Eskalation: Laut Einsatzprotokoll bestand die Frau, die sich im Schlafzimmer aufgehalten hat, darauf, mit ihrem Mann zu sprechen. Doch das wollten die Polizisten aus, wie sie es nennen, „einsatztaktischen Gründen“ verhindern. Wohl um keine weitere Eskalation zu provozieren.
Rechtsanwalt Nikolaus Rast bestätigt auf „Krone“-Anfrage die von der Staatsanwaltschaft Wien erhobenen Vorwürfe. Dem Prozess wolle er aber nichts vorwegnehmen. Außer: „Meine Mandantin befand sich in einem Ausnahmezustand. Es ist mir völlig unverständlich, dass hier nicht sofort die Rettung gerufen wurde, sondern eine polizeiliche Handlung erfolgte.“
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