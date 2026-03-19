Ehefrau von Showstar biss Polizist in die Hand

Gegenwehr bei der Fixierung

Dort sahen sie wegen des auffälligen Verhaltens der Frau Selbstverletzungsgefahr und somit die Voraussetzungen für eine vorläufige Unterbringung gegeben. Zum Transport wollten die einschreitenden Beamten der Frau offenbar Handschellen anlegen, was sich als schwierig erwies. Denn laut Strafantrag dürfte sie sich während der Fixierung heftig gewehrt haben – und biss einen der Polizisten so stark in die Hand, dass dieser dadurch verletzt wurde.