Betrüger zu Opfer: „Erstatten Sie jetzt Anzeige!“

Am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, klingelte das Handy der Frau. Der Anrufer gab sich gegenüber der 63-jährigen Einheimischen als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus. „Durch geschickte Gesprächsführung täuschte der Unbekannte der Frau vor, dass es auf ihrem Konto verdächtige Aktivitäten gegeben habe“, schildern die Ermittler von der Polizei.