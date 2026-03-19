Ort stimmt gegen Investor: „Richtung eindeutig!“

Klares Votum bei der Ortsbefragung zur touristischen Zukunft in Viehhofen: 80 Prozent wollen kein Großprojekt mehr. Die Antworten auf fünf Fragen geben ein klares Bild ab. Die Beteiligung lag bei knapp 60 Prozent. Jetzt ist in puncto Umwidmung die Gemeindevertretung am Zug.