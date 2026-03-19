Wie sich Sanierung einer Oper in die Länge zieht

Die Salzburger Festspiele wollen die Renovierung ihrer bedeutenden Häuser bald starten. Berlin erneuert seine Komische Oper bereits seit mehreren Jahren. Hier wie da gibt es viele Diskussionen. Die Knackpunkte sind an beiden Standorten das Budget und das Ausweichquartier.
481 Millionen Euro hier, 477 Millionen Euro dort. Marode Dachkonstruktionen hier wie dort, genauso wie desolate Werkstätten und eine verwinkelte Anlieferung. Dazu heftige politische Debatten über Sinn und Unsinn der Sanierung sowie die Notwendigkeit einer Erweiterung. Man würde ja nicht glauben, wie ähnlich sich Berlin und Salzburg sein können.
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