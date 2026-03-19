19,3 Millionen Amis haben Waffengewalt-Fantasien

Die Amis haben doch echt einen Schuss! Eine neue Studie der Universität von Michigan sorgt für einen Schock. Denn 7,3 Prozent aller Waffenbesitzer gaben darin an, schon mindestens einmal ernsthaft darüber nachgedacht, einen anderen Menschen zu erschießen. Das entspricht hochgerechnet 19,3 Millionen, so viel wie die Gesamt-Bevölkerung von New York City und Los Angeles zusammen.