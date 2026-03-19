Neue Schock-Studie:
19,3 Millionen Amis haben Waffengewalt-Fantasien
Die Amis haben doch echt einen Schuss! Eine neue Studie der Universität von Michigan sorgt für einen Schock. Denn 7,3 Prozent aller Waffenbesitzer gaben darin an, schon mindestens einmal ernsthaft darüber nachgedacht, einen anderen Menschen zu erschießen. Das entspricht hochgerechnet 19,3 Millionen, so viel wie die Gesamt-Bevölkerung von New York City und Los Angeles zusammen.
Die Zahlen, die im Fachjournal JAMA Network Open veröffentlicht wurden, sind alarmierend. So spielten 3,3 Prozent – das entspricht 8,5 Millionen erwachsene Amerikaner – innerhalb der letzten 12 Monaten mit den Gedanken, auf einen anderen Menschen zu schießen. Die Forscher fragten ausdrücklich nach konkreten, ernst gemeinten Fantasien von Schusswaffengewalt.
Jeder zweite hat „Feind“ im Visier
Als das häufigste (51 Prozent) Ziel nannte die Gruppe „einen Feind“, während ein Viertel es auf einen „Fremden“ -jemand, der in einen zufälligen Konflikt verwickelt ist oder sich im öffentlichen Raum befindet – abgesehen hatten. Weitere anvisierte Opfer waren Regierungsbeamte oder Bürokraten (13,6 Prozent), Familienmitglieder (10 Prozent), Ex-Partner (9,5 Prozent) sowie aktuelle(r) Ehepartner(in) mit 8,6 Prozent.
MillionenBesonders erschreckend: Für viele blieb es nicht nur bei Gedanken. Etwa vier Millionen Erwachsene spielten mit dem Gedanken, sich gezielt eine Waffe zu besorgen, um jemanden zu erschießen. Rund 1,5 Millionen gingen noch weiter – sie nahmen tatsächlich eine Waffe an einen Ort mit, in der Absicht, sie einzusetzen.
Die Forscher hatten ihre nationale „National Firearms, Alcohol, Cannabis, and Suicide Survey“-Umfrage mit 7034 Erwachsenen in ganz Amerika im September 2025 durchgeführt. Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei etwa 48 Jahren und beinhaltete den gleichen Anteil von Männern und Frauen. Die Studie nahm zudem statistische Anpassungen vor – darunter Faktoren wie Alter, ethnische Zugehörigkeit, Einkommen, Bildungsniveau, politische Parteizugehörigkeit, Region und Wohnortgröße – damit die Ergebnisse die breitere US-Bevölkerung widerspiegeln.
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