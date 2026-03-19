„Unser Fahrplan ist klar auf Olympia ausgelegt“

Ende März nehmen die heimischen Football-Ligen wieder ihren Betrieb auf. Das Tackle-Nationalteam ist zweifacher Europameister, im Flag-Football peilt der Verband die Teilnahme an den Spiele 2028 an. Dennoch spießt es sich auf österreichischer und europäischer Ebene hie und da. Eine Bestandsaufnahme.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Eine Floskel, die auf die kommende Saison im American Football in Österreich gleich mehrfach zutrifft. Auf die Ende März startenden heimischen Ligen ebenso wie auf die Nationalteams und die internationalen Ligen.
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